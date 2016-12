Shirley MacLaine, star sola al supermercato

foto LaPresse Correlati COME UNA DI NOI 09:48 - E' una delle attrici più amate e famose di Hollywood ma forse anche la più sola. Shirley MacLaine, 78 anni, è stata pizzicata dai paparazzi mentre spinge il carrello appena uscita dal supermercato. Senza nessun familiare, l'attrice Premio Oscar (nel 1984 per "Voglia di tenerezza", ndr) carica sacchetti dalla macchina con la forza di una ragazzina. - E' una delle attrici più amate e famose di Hollywood ma forse anche la più sola., 78 anni, è stata pizzicata dai paparazzi mentre spinge il carrello appena uscita dal supermercato. Senza nessun familiare, l'attrice Premio Oscar (nel 1984 per "Voglia di tenerezza", ndr) carica sacchetti dalla macchina con la forza di una ragazzina.

Famosa per film come "L'appartamento" e "Irma la dolce" con Jack Lemmon, Shirley MacLaine ha girato centinaia di film lungo la sua carriera. Ma sono tre anni ormai che la star manca dal grande schermo, forse ha preferito ritirarsi a vita privata e occuparsi un po' di sé. In ogni caso quotidianamente fa quello che fa qualsiasi donna della sua età: si occupa della casa, qualche hobby al pomeriggio e poi la spesa al supermercato.