Lindsay Lohan è povera e torna dalla mamma

foto Ap/Lapresse Correlati COME MARILYN SU PLAYBOY 09:19 - Lindsay Lohan che solo pochi anni fa era una stella in ascesa, tra droga, problemi con la legge e debiti, sta attraversando un momento davvero buio. Per motivi economici l'attrice è tornare a vivere a casa dalla madre Dina a Long Island, a New York, nella stessa camera dove dormiva quando era una bambina. che solo pochi anni fa era una stella in ascesa, tra droga, problemi con la legge e debiti, sta attraversando un momento davvero buio. Per motivi economici l'attrice è tornare a vivere a casa dalla madrea Long Island, a New York, nella stessa camera dove dormiva quando era una bambina.

"Lindsay è completamente al verde", ha rivelato una fonte al quotidiano Daily News. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, infatti, Lindsay sarebbe obbligata ad abitare con la madre perché tra le parcelle degli avvocati che l'hanno difesa nei suoi numerosi processi e il pagamento delle tasse, non le sarebbe rimasto un soldo. Non può più permettersi un appartamento a Los Angeles, dove ha vissuto per anni, e neppure a Manhattan, così ha dovuto ripiegare sulla casa di famiglia.