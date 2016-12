Blur in Italia con due concerti a Milano e Roma

foto Ap/Lapresse Correlati L'onda Blur su Roma e Milano 08:22 - A 21 anni dall'uscita del loro album di debutto "Leisure", Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree arrivano in Italia per due concerti. La band sarà prima il 28 luglio al Alfa Romeo - Milano City Sound e poi il giorno seguente al Rock in Roma. Ancora disponibili i biglietti per assistere ad una delle due date del tour. - A 21 anni dall'uscita del loro album di debutto "",arrivano in Italia per due concerti. La band sarà prima il 28 luglio al Alfa Romeo - Milano City Sound e poi il giorno seguente al Rock in Roma. Ancora disponibili i biglietti per assistere ad una delle due date del tour.

I Blur nella formazione in cui li conosciamo nascono a Londra nel 1989 quando la band firma con la FOOD/EMI. L’album di debutto "Leisure" (1991) sancisce la nascita di una band dalle sonorità pop ma caratterizzata da un’originale eccentricità art-punk. Il loro suono dà il via ad una vera e propria rivoluzione nella musica pop inglese. Il secondo album Modern Life Is Rubbish reintroduce l’idea che il rock inglese può essere ancora potente e influente e quando esce il terzo lavoro Parklife nel 1994, oramai il resto della Gran Bretagna è conquistata e stregata dal quartetto. The Great Escape (1995) rifinisce il suono del Britpop ma i Blur sono ormai oltre il movimento che hanno creato. Nel 97 esce Blur un lavoro totalmente diverso dai precedenti, dal suono rumoroso, strascicato, totalmente non inglese nello stile. Ed il seguito del 1999, 13 segna un’avventura ancora più radicale e innovativa grazie alla capacità del produttore William Orbit di stipulare una tregua tra il punkpop e la moderna tecnologia.



Il settimo album Think Tank (2003) è il primo lavoro di una trilogia che vede la luce dopo la temporanea uscita del chitarrista Graham Coxon e che presenta una varietà eclettica di ritmi, trame sonore e melodie gloriose. Nel 2009 i Blur tornano alla formazione originaria per suonare una serie di show in Gran Bretagna, tra cui 2 mitici concerti sold out ad Hyde Park e uno show indimenticabile a Glastonbury. Un film sul quartetto, No Distance Left To Run, viene realizzato nel 2012. All’inizio di quest’anno i Blur scrivono due brani in occasione della loro apparizione alla chiusura dei Giochi Olimpici. I Brani 'The Puritan” e 'Under The Westway” sono stati lanciati live su twitter con un video in streaming da un terrazzo di Londra.



INFORMAZIONI 28 luglio 2013 - Milano - City Sound, Ippodromo del Galoppo Via Diomede, 1 (ingresso da Piazzale Lotto) ingresso: 40 euro+d.p. 29 luglio 2013 - Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle Via Appia Nuova 1245 ingresso: 40 euro+d.p. Info www.ticketone.it - www.dnaconcerti.com