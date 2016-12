Justin Timberlake svela la copertina dell'album

foto Ufficio stampa Correlati DI NUOVO CANTANTE 11:06 - Dopo essersi esibito al "Super Saturday Night" mostrando di essere ancora un mostro del palcoscenico, Justin Timberlake svela la copertina del suo album "The 20/20 Experience" e i titoli delle canzoni inedite che usciranno il 19 marzo. Lo scatto della copertina è opera del fotografo di moda Tom Munro. La prossima apparizione pubblica in veste di cantante sarà ai Grammy domenica 10 febbraio. - Dopo essersi esibito al "Super Saturday Night" mostrando di essere ancora un mostro del palcoscenico,svela la copertina del suo album" e i titoli delle canzoni inedite che usciranno il 19 marzo. Lo scatto della copertina è opera del fotografo di moda. La prossima apparizione pubblica in veste di cantante sarà ai Grammy domenica 10 febbraio.

La foto vede Timberlake dietro lo strumento di un optometrista, richiamando il titolo dell'album che definisce una condizione di vista perfetta. Ecco i titoli delle dieci tracce contenute nel disco: "Pusher Love Girl", il singolo "Suit & Tie", "Don't Hold the Wall", "Strawberry Bubblegum", "Tunnel Vision", "Spaceship Coupe", "That Girl", "Let the Groove Get In", "Mirrors" e "Blue Ocean Floor".