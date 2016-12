Grammy bacchettoni, niente capezzoli e tanga

foto Ap/Lapresse Correlati PRINCE E STING SUPER-OSPITI

PERRY PROVOCA I GRAMMY 10:39 - I prossimi Grammy Awards saranno all'insegna della sobrietà e del rigore. Il comitato organizzativo ha infatti stilato un "codice" di vestiario per gli artisti presenti al galà di presentazione. Da evitare trasparenze e nudità, ma anche i tanga che "possono creare problemi". Ora bisognerà vedere se star del calibro di Rihanna - abituata da sempre al nudo e alla provocazione - riusciranno a tenersi i vestiti addosso, almeno per una sera. - I prossimisaranno all'insegna della sobrietà e del rigore. Il comitato organizzativo ha infatti stilatoper gli artisti presenti al galà di presentazione. Da, ma. Ora bisognerà vedere se star del calibro di Rihanna - abituata da sempre al nudo e alla provocazione - riusciranno a tenersi i vestiti addosso, almeno per una sera.

"Cortesemente siate sicuri che natiche e seni femminili siano adeguatamente coperti. I tanga possono creare problemi - si legge nel comunicato - Parti nude o trasparenze all'altezza del seno sono da evitare, così come l'esposizione delle natiche. Evitate cortesemente abiti velati, che possano far vedere i capezzoli femminili".



Ma il galateo della passerella non bacchetta solo i look femminili. Anche per i maschietti, infatti, i Grammy hanno inibito pantaloni troppo stretti, al fine di evitare rigonfiamenti sospetti.



"Siate inoltre sicuri che la regione dei genitali sia adeguatamente coperta in modo che non siano visibili 'ringonfiamenti' o nudità. Ricordiamo che oscenità, totali o parziali, sono inaccettabili per la messa in onda" conclude il comunicato.