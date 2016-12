Michelle Williams, streghetta innamorata

foto LaPresse Correlati KOLOSSAL DA FAVOLA

11:30 - Momento magico per Michelle Williams. L'attrice è nel cast de "Il grande e potente Oz" - in uscita il prossimo 7 marzo - nei panni della strega buona del Sud, ma anche nel privato sta vivendo una favola. L'attrice ha infatti ritrovato il sorriso al fianco di Jason Segal, star di "How I Met Your Mother". Prima di incontrarlo, però, non sapeva fosse una celebrità:"Non avevo idea di quanto fosse popolare grazie agli show televisivi"

Michelle e Jason sono una coppia Vip a tutti gli effetti, ma durante i primi appuntamenti la Williams non aveva idea che l'attore fosse così conosciuto grazie al ruolo di Marshall nella sit-com "How I Met Your Mother".



"Avevo visto il film dei 'Muppet's e avevo pensato Oh, è molto carino, ma la verità è che non avevo idea di quanto fosse popolare per le commedie e le serie televisive - ha confessato l'attrice - Cosa ancora più importante non avevo realizzato che fosse così alto. Dentro di me pensai Amico, mi fai sfigurare! Per un po' ho provato a indossare scarpe con la zeppa per compensare, ma non era cosa per me così mi sono arresa".



La Williams, sul grande schermo nel kolossal "Il Grande e Potente Oz", dopo la scomparsa di Heath Ledger (da cui ha avuto Matilda, 7 anni) sembra quindi aver ritrovato il sorriso a fianco del suo Jason: "L'altri giorno ero fuori tutta infagottata. Il sole era alto e ad un certo punto mi sono accorta che stavo sorridendo in una maniera diversa, Era da molto tempo che non capitava più".