Renato Zero torna con "Amo"

foto Ufficio stampa 13:31 - A quattro anni dall'ultimo album, Renato Zero torna il 12 marzo con il nuovo disco di inediti "Amo". Seguito da un progetto live senza precedenti. "Chiedi di me" è il singolo, in rotazione in radio dall'1 marzo, che ne anticipa l'uscita. A produrre il disco, il cui sottotitolo (Capitolo I) lascia intuire che possa avere un seguito, Zero ha chiamato tre grandi produttori: Trevor Horn (già produttore di Paul Mc Cartney), Danilo Madonia e Celso Valli. - A quattro anni dall'ultimo album,torna ilcon il nuovo disco di inediti "". Seguito da un progetto live senza precedenti. "" è il, in rotazione in radio dall'1 marzo, che ne anticipa l'uscita. A produrre il disco, il cui sottotitolo () lascia intuire che possa avere un seguito, Zero ha chiamato tre grandi produttori:(già produttore di),

Ma il ritorno di Zero sarà anche sul palco: dopo aver radunato oltre centomila persone a Piazza di Siena a Roma nell'autunno del 2010 per festeggiare il suo 60esimo compleanno, a partire dal 27 aprile l'artista sarà in concerto al Palalottomatica con un progetto live assolutamente inedito che farà diventare Renato Zero padrone di casa del palazzetto dello sport di Roma per "Oltre un mese" e per il quale si apriranno le prevendite venerdì 8 febbraio alle 14 sul sito www.ticketone.it e lunedì 11 presso i punti vendita abituali, per le prime dieci date: 27, 29 e 30 Aprile, 3, 4, 9, 10, 12, 13 e 15 maggio.