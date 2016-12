La cattura di Bin Laden in un film

foto Ufficio stampa Correlati INTERVISTA ESCLUSIVA

TRA CRONACA E CINEMA 10:42 - Il titolo, che significa "levataccia", già annuncia il ritmo del film di Kathryn Bigelow, "Zero Dark Thirty", nelle sale dal 7 febbraio. La pellicola (5 nomination agli Oscar tra cui Miglior Film e Miglior attrice) racconta la cattura di Bin Laden. Tanti gli attori nel cast: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton a Jennifer Ehele, Mark Strong, Kyle Chandler ed Edgar Ramirez. Tgcom24 intervista in esclusiva lo scrittore Mark Boal.

La pellicola è incentrata sulla squadra dei Navy Seal che, dopo aver fatto irruzione il due maggio del 2011 in un compound in Pakistan, uccise il capo di al- Qaeda. Il titolo, ha spiegato la stessa Bigelow, è un termine militare e vuol dire 30 minuti dopo la mezzanotte, ma è riferito anche all'oscurità e alla segretezza della missione durata dieci anni. "Molte persone coinvolte nel mondo nella caccia a Bil Laden - racconta Boal - abbiamo fatto in modo che il film riflettesse le ragioni di questo sforzo, questo è il motivo per cui sono molti i personaggi che parlano". Un film "molto crudo e intenso, che fa ritrovare lo spettatore scaraventato nel bel mezzo dell'azione drammatica degli eventi di cui è a conoscenza. Ma ci sono anche molti avvenimenti trattati nel film di cui la gente non è a conoscenza".