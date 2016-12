Javier: "Non ho truffato Gina Lollobrigida"

foto LaPresse Correlati UNO STRANO CASO 09:37 - Si infittisce il giallo sul presunto matrimonio di Gina Lollobrigida con l'ex compagno Javier Rigau. Se l'attrice sostiene di essere stata truffata e - Si infittisce il giallo sul presunto matrimonio dicon l'ex compagno. Se l'attrice sostiene di essere stata truffata e sposata a sua insaputa , il "marito" risponde su Chi: "Sono sposato con Gina che le piaccia o no e le nozze sono state tenute dalle autorità a Barcellona. Non c’è truffa". Le nozze sarebbero avvenute grazie a una procura speciale.

Rigau dice: "E' impossibile che non sapesse delle nozze. Io e Gina ci conosciamo dal 1984. Perché abbiamo scelto di celebrarle per procura? Non gradivamo l’intromissione della stampa". E Gina Lollobrigida ha commentato, sempre su Chi: "E' una storia squallida. Mi ha fatto firmare una procura con l’inganno e mi ha portato un finto testamento in cui mi nominava erede universale".