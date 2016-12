FourONE: "Siamo i moschettieri di Amici"

foto Ufficio stampa Correlati NUOVA AVVENTURA 13:38 - Quattro cantanti e ballerini (Thomas Grazioso, William Di Lello, Gabriele Manzo e Amato Scarpellino) che hanno partecipato ad "Amici" in varie edizioni, un giorno si sono incontrati ed hanno deciso di fondare la band FourONE. Si sono catapultati prima sul Web: oltre 4mila mi piace sulla fanpage e 150mila visite per il video "Oggi ho conosciuto te". L'album "Noi No" su iTunes ha viaggiato alle prime posizioni e presto arriva il tour. - Quattro cantanti e ballerini () che hanno partecipato ad" in varie edizioni, un giorno si sono incontrati ed hanno deciso di fondare la band FourONE. Si sono catapultati prima sul Web: oltre 4mila mi piace sulla fanpage e 150mila visite per il video". L'album "" su iTunes ha viaggiato alle prime posizioni e presto arriva il tour.

"Dopo aver realizzato il sogno di pubblicare un album di inediti 'Amami' - dice Thomas - prodotto e scritto interamente da me, e dopo 8 anni di live in tutta l'Italia e all'Estero avevo bisogno di un nuovo stimolo artistico. Preso al balzo il suggerimento di un mio manager di provare a cantare in gruppo, ho prima parlato con Amato, amico, oltre che bravo cantante ed in seguito con William e Gabriele. Più volte ci era capitato di esibirci negli stessi eventi e c'era sintonia tra noi. Una volta confrontati e capito che le nostre 4 voci insieme potevano avere un grande potenziale, ci siamo rivolti alla New Music, etichetta indipendente e nostra attuale casa discografica. Con tutti i ragazzi c'è una particolare sinergia, data anche dal fatto che ci conosciamo da anni per via della trasmissione 'Amici', - conclude - ma non posso negare che con Amato condividevamo da sempre il sogno di realizzare duo canoro vista la forte amicizia e stima reciproca! Ora che siamo in quattro, ci vogliamo bene e siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo! FourONE sta ad indicare, un po' come per i moschettieri, tutti per uno e uno per tutti!".



William Di Lello ha già all'attivo il singolo "Sei speciale" come spiega: "Quando mi era stata assegnata la canzone 'Sei speciale' da cantare in giro per gli eventi, ero meravigliosamente stordito da tutto ciò che stava capitando: d'estate la cantavo nelle piazze riscuotendo un grande successo, e tutto ciò mi dava soddisfazioni. Ho lavorato tanto con le serate di 'Amici' divertendomi alla grande! Poi la scorsa estate mi ha chiamato Thomas e mi ha detto: 'Vogliamo fare un gruppo vocale di 4 persone?'. Ho risposto subito di sì. Le 4 voci funzionavano bene insieme, e mi sentivo pronto ad affrontare questa nuova sfida! Mi sembrava un percorso di crescita personale oltre che artistica. Ci siamo proposti sul mercato con 'Oggi ho conosciuto te' un singolo scritto da Luca Di Risio!



Amato Scarpellino, oltre alla musica, ha altre due passioni: la palestra e la playstation. Ma su un'isola deserta cosa porterebbe? "A malincuore metto da parte la Play Station perché tra le tre cose sicuramente è la meno importante (anche se sono davvero tanto appassionato di videogiochi)! Tra palestra e musica? Due grandi amori per me, devo dire, ma sicuramente porterei la musica! Del resto io la musica la porto ovunque vada, sempre, ogni giorno, perché è l'unica cosa che mi fa stare bene sia quando sono felice, sia quando ho dei pensieri. La musica è la mia energia vitale, è la mia benzina".



E sull'attività live anticipa: "Per i nostri fan abbiamo tante sorprese in serbo! Innanzitutto faremo presentazioni dell'album 'Noi No' nei centri commerciali. Loro continuano a scriverci sulla nostra fanpage che non vedono l'ora di vederci, ma non immaginano che noi abbiamo altrettanta voglia! Sono tanti, per fortuna, (oltre 4 mila amici su Facebook, ma anche su youtube e twitter ci confrontiamo molto con loro!) e speriamo di avere occasione di poterli incontrare presto. Oltre ai centri commerciali, la nostra casa discografica sta organizzando i live in piazza per questa estate. Alcune saranno ospitate, altri veri e propri concerti con la band!! Voglio anche anticipare che stiamo organizzando un vero e proprio fanclub per la prossima primavera/estate: lì, ci saranno altrettante sorprese per gli iscritti. Ma è troppo presto perché io possa dire di più! Comunque seguendoci sui nostri social network, piano piano riveleremo ogni cosa".



Infine c'è l'appassionato di hip hop Gabriele Manzo: "E' una cultura a 360 gradi, un mondo che spazia su danza, graffitismo, moda, musica e canto. E' aperta a tutte le contaminazioni per la sua continua evoluzione, e questo mi permette di coltivare insieme le mie due passioni di sempre: ballo e canto! A tal proposito, approfittando di questa domanda, vorrei rispondere a tutte le fans che mi scrivono di volermi vedere ballare e cantare insieme, che nel videoclip del prossimo singolo 'Noi No', in uscita a breve, probabilmente le accontenterò".

