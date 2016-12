Chiara Galiazzo: "Paura di cantare Mia Martini!"

foto Ufficio stampa Correlati VOCE E TALENTO 12:51 - Chiara Galiazzo presenta a Sanremo la ballad "L'esperienza dell'amore" di Zampaglione e "Il futuro che sarà" di Bianconi. Ma la vera paura è "cantare 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini a Sanremo Story il venerdì", rivela a Tgcom24. Per il suo cd d'esordio, che esce il 14 febbraio, si sono mobilitati i migliori autori in circolazione: da Neffa a Diego Mancino passando per Samuel dei Subsonica. Il risultato è sorprendente e di alta qualità. presenta a Sanremo la ballad "" die "" di. Ma la vera paura è "cantare '' dia Sanremo Story il venerdì", rivela. Per il suo cd d'esordio, che esce il 14 febbraio, si sono mobilitati i migliori autori in circolazione: dapassando perdei. Il risultato è sorprendente e di alta qualità.

In pochissimi giorni Chiara è passata dal palco del Teatro della Luna di Assago (MI), dove è stata la regina di "X Factor", allo studio di registrazione con una tappa anche al Teatro Ariston di Sanremo per le prove del Festival. Forse Chiara ancora non si sta rendendo conto di quello che sta accadendo, ma dopo i complimenti di Mina, anche gli autori di prestigio hanno fatto a gara per regalarle perle come "Artigli", tra i brani più belli del disco "Chiara", e "Arrendermi" firmate da Samuel dei Subsonica. Poi c'è anche una delle interpreti più importanti come Fiorella Mannoia che per lei ha riadattato in italiano il testo di "Mi pasos", tango dell'artista franco-latina Soha, facendole da coro in "Mille Passi". Da segnalare anche "Cuore Nero" di Neffa e la romantica e "miniana" "Trasparenze" firmata da Bungaro, Chiodo e Romanelli.



E' stato difficile vestire tutti questi abiti musicali diversi?

Ho chiamato al telefono oppure ho incontrato personalmente ciascuno di questi autori per scambiarci delle informazioni e ragionare assieme. Sono contenta di essere riuscita a fare un bel lavoro e poi mi sono trovata bene con tutti, sono anche giovani.



Dopo "X Factor" avevi assicurato che avevi le idee chiare sul disco e che la casa discografica non ti avrebbe influenzata, come sono andate le cose?

Esattamente così. Anzi la Sony ha da subito capito quali fossero i miei gusti musicali e che tipo di canzoni volessi cantare. Sono stati meravigliosi ed è anche per questo che in soli due mesi siamo riusciti a fare questo disco.



"L'esperienza dell'amore" è di forte impatto e parla di un amore travolgente, com'è venuta la prova a Sanremo?

Benissimo! Anche perché è adatta all'orchestra. Parla di un amore che come un treno travolge sensi e sentimenti 'Perché la vita ti ha chiamato e ti costringe a essere grande'. Confesso di essermi emozionata molto durante l'esecuzione della canzone.



Fiorella Mannoia ha riadattato per te un brano, che impressione ti ha fatto?

Lei è forte, determinata e mi piacerebbe essere come lei, magari! E' stato un bellissimo regalo che mi ha fatto. E' una canzone con delle parole molto importanti che mi sono piaciute subito.



Come mai hai scelto "Almeno tu nell'Universo" di Mia Martini?

E' una canzone bellissima ma so che è anche difficile. Cerco di trovare la giusta chiave per personalizzarla sul palcoscenico. E' molto facile cadere nell'imitazione del grande mostro sacro della musica che è Mia Martini, questo lo voglio assolutamente evitare! Ci penso giorno notte...



Addirittura sei più preoccupata di interpretare questa canzone che della gara!

No, non ci siamo capiti. Sono letteralmente terrorizzata (ride, ndr).



Come sarà l'arrangiamento?

Essenziale, molto essenziale.



La canterai in duetto?

No sarò sola sul palco.

Andrea Conti