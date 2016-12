Bieber, le donne impazziscono per il suo "Lolly"

foto Instagram Correlati SENZA FRENI

L'ANGELO DI JUSTIN 12:30 - Basta frasi zuccherose e promesse di amore eterno. Justin Bieber è maggiorenne da poco meno di un anno ma ha già capito cosa piace alle donne e glielo canta senza troppo pudore. Insieme ai colleghi Bei Maejor e Juicy J ha infatti inciso "Lolly", un brano rap giocato sul doppio senso che la parola può assumere in inglese: quello di caramella o di organo maschile. Un Justin scatenato, che confessa come alle donne piaccia il suo "lolly".

"Lolly" è il terzo singolo estratto dal nuovo album del produttore e cantante Maejor Ali, che per il brano ha chiesto la collaborazione del rapper Juicy J e dell'idolo pop Justin Bieber. Un terzetto inusuale, con artisti molto distanti tra di loro come background.



Ma almeno una cosa in comune l'hanno trovato, almeno da quanto emerge dal testo di "Lolly". Sembra infatti che tutti e tre riscuotano un certo successo tra le esponenti del gentil sesso, disposte a tutto per i loro "lollies".