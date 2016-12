Gianna Nannini fa la regista in carcere

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati NUOVO INNO PER GIANNA 11:05 - Gianna Nannini ha appena finito di girare il suo nuovo video "Nostrastoria", brano scritto da Tiziano Ferro e contenuto nell'ultimo album "Inno" che è in cima alle classifiche di vendita. La cantautrice ha debuttato come regista e ha ripreso le immagini nell'ex carcere militare di Peschiera del Garda (VR). Su Tv Sorrisi e Canzoni uno scatto rubato dal set. ha appena finito di girare il suo nuovo video "", brano scritto dae contenuto nell'ultimo album "" che è in cima alle classifiche di vendita. La cantautrice ha debuttato come regista e ha ripreso le immagini nell'ex carcere militare di Peschiera del Garda (VR). Su Tv Sorrisi e Canzoni uno scatto rubato dal set.

Intanto fervono i preparativi per il tour, prodotto e organizzato da LiveNation, che partirà il 12 aprile da Roma per poi toccare i principali palazzetti e arene italiane. Per Inno Tour una novità che Gianna ha voluto per festeggiare questi nuovi appuntamenti: in omaggio con il biglietto del concerto, "Baciami qui", il brano inedito realizzato proprio per l’apertura degli show.



Insieme all’acquisto del biglietto infatti, ciascuno spettatore riceverà un codice con il quale potrà accedere ad una esclusiva pagina web dove potrà effettuare il download gratuito del brano inedito che Gianna Nannini ha composto per questa speciale occasione.



INNO TOUR 2013 - 12 – 13 aprile Roma, 16 aprile Caserta, 18 – 19 aprile Firenze, 22 aprile Perugia, 23 aprile Rimini, 26 – 27 aprile Milano, 30 aprile Torino, 3 maggio Verona