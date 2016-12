Oscar, cena di gala per tutti i nominati

10:19

- Si alza la febbre per gli Oscar che saranno consegnati tra due settimane a Los Angeles. Più di 150 nominati si sono trovati per il tradizionale "Nominees Luncheon", ovvero una cena di gala che raccoglie tutti i titolari delle nomination dell'anno che, per una sera, possono mettere da parte la rivalità nella corsa alla statuetta e divertirsi. Un parterre di stelle da Steven Spielberg a Ben Affleck passando per Naomi Watts, Anne Hathaway...