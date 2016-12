Grammy di lusso con Prince e Sting

foto Tgcom24 Correlati KATY PERRY SCALDA I GRAMMY 10:08 - Pioggia di stelle per i Grammy Awards 2013, in programma il prossimo 10 febbraio al Staples Center di Los Angeles. Alla cerimonia di premiazione è stata infatti confermata la presenza di Prince e Sting. Il genietto di Minneapolis sarà sul palco in veste di presentatore, al fianco di Beyoncè e Jennifer Lopez, mentre il leader dei Police si esibirà sul palco insieme a Bruno Mars, in una speciale performance creata apposta per la serata. - Pioggia di stelle per i, in programmaal Staples Center di Los Angeles. Alla cerimonia di premiazione è stata infatti confermata la presenza. Il genietto di Minneapolis sarà sul palco in veste di presentatore, al fianco di Beyoncè e Jennifer Lopez, mentre il leader dei Police si esibirà sul palco insieme a Bruno Mars, in una speciale performance creata apposta per la serata.

Con 16 statuette all'attivo, Sting non è nuovo all'atmosfera dei Grammy (il primo l'ha vinto nel 1980 con i Police). Il cantante britannico non in corsa per nessuna categoria, ma si esibirà sul palco al fianco di Bruno Mars, per una performance speciale studiata apposta per l'occasione.



Nei giorni scorsi il comitato organizzativo ha confermato le esibizioni di altre stelle della musica. Tra questi Justin Timberlake, il duo rock The Black Keys, Rihanna, Taylor Swift, Elton John (impegnato in un duetto Ed Sheeran), Alicia Keys e Maroon 5.



Una parata di star per i Grammy 2013, che hanno però lasciato con l'amaro in bocca Justin Bieber, grande escluso di questa edizione. "Questa volta non ci saranno discorsi saggi, nessuna scusa - ha fatto sapere il suo manager - Il ragazzo se lo meritava. Comitato dei Grammy, questa volta avete perso un'occasione".