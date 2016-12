Amy Winehouse, tributo dalla sua pupilla

foto Ap/Lapresse Correlati LA SUA EREDE

12:28 - A più di un anno dalla scomparsa, avvenuta nel luglio 2011, Amy Winehouse torna a far parlare di sè. Merito della figlioccia Dionne Bromfield, anche lei cantante, che ha deciso di regalare alla sua madrina un brano-tributo intitolato "Black Butterfly". "Al funerale di Amy c'era una farfalla nera - ha spiegato al Sunday Mirror - E' stata lì per l'intera cerimonia e poi è volata via non appena è finito tutto".

"Voglio continuare a far vivere la leggenda di Amy - ha dichiarato la Bromfield - E' tremendo avere così tante pressioni, ma è anche un enorme complimento pensare che io ce la possa fare. Sono stata l'ultima persona con cui Amy è stata sul palco e le persone sentono che questo voglia dire qualcosa".



La "protetta" della Winehouse ha così deciso di dedicarle "Black Butterfly", brano nato proprio dalla cerimonia funebre di Amy. "C'era una farfalla nera che volava durante il funerale di Amy. Si è posata sulla spalla di Kelly Osbourne ed è rimasta lì per tutta la cerimonia - ha dichiarato al "Sunday Mirror" - Al termine è volata via. Probabilmente è la miglior canzone che io abbia mai scritto e ho pianto molto mentre la incidevo".