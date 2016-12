Assistente Gaga: "Obbligata a dormire con lei"

foto Ap/Lapresse Correlati VERSIONE FETISH

Passare una notte nel lettone di Lady Gaga è il sogno di molti sui fan. Non è però il punto di vista di Jennifer O'Neill, ex assistente personale della popstar, che ha citato in giudizio la Gaga per averla costretta a dormire con lei durante il tour. "Ero al suo fianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - ha dichiarato al "New York Post" - Questo includeva dormire nello stesso letto con lei, perché non voleva dormire da sola".

Le notti di "straordinario" con Lady Gaga non comprendevano sesso o altre prestazioni, ma la semplice compagnia durante il tour. Un impegno che non consentiva alla sua assistente personale, Jennifer O'Neill, neanche un momento di intimità.



"A differenza di chiunque altro, durante il tour io non ho mai avuto una mia stanza d'hotel - ha dichiarato al New York Post - Nel mezzo della notte mi svegliava per cambiare il dvd nel lettore, perché voleva vedere un altro dvd e non aveva voglia di alzarsi per andare a cambiarlo". Per le notti in bianco, la O'Neill ha chiesto come rimborso di più di 250mila euro.



Di diverso avviso la star, che su Twitter è detta molto delusa dal comportamento dell'ex amica: "I titoli di tutti i giornali hanno bisogno di un aggiornamento. 'Ex assistente' è in realtà 'La mia migliore amica di New York da quando avevo 19 anni'. Una cosa dolorosa".