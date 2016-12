"Lincoln" primo al box office

foto Ufficio stampa 11:46 - "Steven Spielberg conquista, alla seconda settimana, il primo posto del box office italiano con 1.549.814 euro nel weekend per un totale oltre i 4 milioni, superando " Quentin Tarantino, che dopo 3 settimane, scende dal podio ma supera il milione e mezzo dal 31 gennaio al 3 febbraio e si avvicina ai 10 milioni di euro. - " Lincoln " diconquista, alla seconda settimana, il primo posto delcon 1.549.814 euro nel weekend per un totale oltre i 4 milioni, superando " Django Unchained " di, che dopo 3 settimane, scende dal podio ma supera il milione e mezzo dal 31 gennaio al 3 febbraio e si avvicina ai 10 milioni di euro.

Al terzo posto, primo per media per copie, è il dramma tsunami con Naomi Watts "The Impossible", film spagnolo di grande successo all'estero con 1.272.686 euro.