Michelle Hunziker: "A teatro faccio ridere. Un figlio? Verrà..."

Michelle Hunziker gira l'Italia con lo show teatrale "Mi scappa da ridere" che sarà al Nuovo di Milano dal 6 febbraio. "Sarò autoironica", dice a Tgcom24 Michelle, sempre al centro dei giornali per presunte gravidanze: "Il figlio verrà quando sarà il momento, però mi fa tenerezza leggere queste cose, la gente mi vuol vedere felice". Prosegue l'impegno con Doppia Difesa: "Faremo il flash mob mondiale contro la violenza sulle donne il 14 febbraio".

E' il terzo anno di repliche, perché piace tanto questo show?

E' uno spettacolo particolare, individuale, intimista e se chi lo guarda è aperto alle emozioni piace molto. Lo show ha un taglio molto autoironico, come sono io che non mi prendo mai sul serio. Non ci sono solo monologhi, balletti ma anche un percorsi di risate fatte con me e il grillo parlante con la voce di Mago Forest. E' un personaggio importante perché rappresenta un pupazzo che ho avuto da bambina ma che è molto maleducato perché ricorda agli spettatori episodi che non ho rivelato ma anche momenti importanti dei miei 18 anni di carriera.



C'è anche attenzione per i social?

Sì perché è un tema che riguarda tanti genitori come me. I nostri figli adolescenti sono moderni e al passo coi tempi, è la loro realtà e non la nostra che dieci anni fa vivevamo in un contesto diverso.



Ci sarà uno sbarco in tv per "Mi scappa da ridere"?

Con Bibi Ballandi, che conosco dal 2005 e che mi ha fatto anche da manager e produttore, c'è questa volontà. Sarebbe perfetto dopo la giusta gavetta fatta in questi anni nei teatri d'Italia e capire, ad esempio, quale battute facevano più ridere o quali fossero i momenti più divertenti. L'abbiamo proposto per primi a Mediaset che per me è la grande famiglia dove sono cresciuta e che mi ha dato tantissimo. Aspettiamo una risposta, certo è un grande investimento e il momento è quello che è. Ma preferisco aspettare perché le cose devono essere fatte bene, come è giusto che sia.



Ogni settimana i giornali di gossip ti vogliono incinta, che ne pensi?

E' fantastico (ride, ndr)! Da un lato mi mette un'ansia terribile al tempo stesso provo tenerezza per l'affetto che la gente prova per me quando vuole vedermi felice. Un secondo figlio lo vorrei, certo, ogni cosa ha il suo tempo. Vedremo come andranno le cose...



E come vanno le cose con Tomaso Trussardi?

A volte dipingono me come la donna forte per l'indipendenza che ho conquistato in questi anni. Ammetto di non avere un carattere facile, me lo dice anche mia madre, ma al mio fianco ho bisogno di un uomo dal carattere fortissimo e Tomaso ce l'ha. Il segreto penso stia nel fatto che veniamo da due mondi diversi e il suo mondo, quello della moda, è tutto da scoprire. Lui viene da una famiglia storica e da un'azienda solida.



Prosegue il tuo impegno con l'Associazione Doppia Difesa, come vi ponete nei confronti dei frequenti casi di femminicidio balzati alla cronaca in questi ultimi mesi?

Da sei anni lavoriamo con questa Associazione e dati alla mano possiamo dire che è un fenomeno allucinante che è aumentato. C'è ancora resistenza da parte della gente al concetto di emancipazione femminile all'interno di una coppia o di una famiglia, dove dovrebbe esserci rispetto reciproco.



Quali sono le responsabilità?

E' un discorso articolato. Ma sia degli uomini che delle donne. Noi tutte siamo mamme e dobbiamo essere le prima a rompere la catena di silenzi e di violenza che accadono dentro le case. In questo modo ai figli si passa un'immagine della violenza femminile silenziosa ma presente. Sin dall'inizio delle relazioni devono essere chiare le premesse di rispetto e amore. Se queste mancano poi accadono casi in cui dopo 18 anni una donna prende il coraggio di ribellarsi e l'uomo la uccide perché non la sente più roba "sua". L'amore è un sentimento fatto di sentimento e condivisione, non sottomissione. Doppia Difesa appoggia il flash mob mondiale One Billion Rising (www.onebillionrising.org) contro la violenza sulle donne del 14 febbraio. Io sarò in teatro a Sassari e coinvolgerò il pubblico presente.



INFORMAZIONI: "Mi scappa da ridere" al Teatro Nuovo di Milano dal 6 al 10 febbraio in Piazza San Babila a Milano. Prezzi da 16 a 54 euro. Infotel 02.794026

Andrea Conti