Carlo Verdone: "Tre anni ancora e poi solo regia"

18:18

- Carlo Verdone verso il ritiro? Sì, almeno quello da attore perché, in altre vesti, in realtà non ha affatto intenzione di abbandonare il cinema. "Ho intenzione di continuare a recitare per tre anni ancora - ha detto nel corso di una premiazione a Viareggio -. Ma poi la mia idea è di passare dietro la macchina da presa e fare solo il regista". L'ultimo film di Verdone è "Posti in piedi in paradiso", del 2012.