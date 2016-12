A Roma un corto per sorridere

foto Ufficio stampa

- Serata speciale a Roma per un'opera prima di un autore da tenere d'occhio. Nella sala Barocca dello Shari Vari, alle 19 sarà presentato ufficialmente “Smile”, cortometraggio del regista e attore Matteo Pianezzi premiato come Miglior Corto al Festival di Mompeo 2012. Tra giocolieri, trampolieri, trucchi di scena e colori sfavillanti, ci sarà anche l’occasione di dialogare con la troupe e il cast. Una serata di gala per “Smile”, che giunge al termine di un intenso anno di viaggi, durante il quale il corto ha mietuto, oltre a quello di Mompeo, numerosi premi in Italia e nel Mondo.