Il Cile: "Dopo Sanremo chiamo Emma..."

Con "Cemento armato" è entrato prepotentemente nelle radio, poi la pubblicazione dell'album "Siamo Morti A Vent'Anni" e ora la partecipazione a Sanremo Giovani con "Le parole non servono più". "E' una lettera per una persona a cui ho voluto bene", spiega Tgcom24 il cantautore che esprime stima per il collega Andrea Nardinocchi con cui si augura di collaborare e poi rivela: "Ad Emma farò ascoltare un po' di miei canzoni per il suo album".

Da Cemento armato a "Le parole non servono più", stavolta sei un po' meno duro con l'amore, cosa è successo?

E' una lettera d'addio scritta nel momento in cui avevo l'anima più pacata dopo la fine di una storia. E quando mi sono accorto che la persona a cui ho voluto bene stava muovendosi verso un'altra vita e stava iniziando una nuova relazione, ho scritto delle parole augurando di non ricadere negli stessi errori. Un invito a salvaguardarsi.



Il tuo 'avversario' del Girone Giovani Andrea Nardinocchi ti ha definito un "bravissimo cantautore 2.0", cosa rispondi?

Lo apprezzo tantissimo anche io. Mi piace il suo mondo musicale e penso che abbia portato una ventata di novità in Italia, sono in pochi anche all'estero a far quello che fa lui. Mi auguro ci possa essere una collaborazione tra noi. Comunque gli auguro delle cose bellissime, mi piace anche come persona ha la testa sulle spalle.



Anche Emma ha speso parole molto belle per te...

Vorrei farle ascoltare alcune mie canzoni inedite, mi piacerebbe un sacco che cantasse qualcosa di mio. La apprezzo umanamente e artisticamente e si merita tutto il successo che ha.



Ripubblicherai "Siamo Morti A Vent'Anni", ci saranno altri contenuti?

Sì, almeno cinque brani in più. La canzone di sanremo, due inediti, un brano demo e un altro suonato in acustico.



Infine una curiosità, hai sempre detto che i tatuaggi sono il tuo portafortua. Li mostrerai sul palco dell'Ariston togliendoti la maglietta?

(Scoppia a ridere, ndr) No non si può! Andrò al Festival vestito in maniera adeguata al contesto in cui mi esibirò.

Andrea Conti