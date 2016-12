Raphael Gualazzi: "Faccio errori ma belli"

foto Ufficio stampa Correlati MODERNO E RAFFINATO 12:39 - Al Festival di Sanremo 2011 ha vinto tra i Giovani e vinto il Premio della critica poi il secondo posto all'Eurovision Song Contest. Sono passati due anni da allora e Raphael Gualazzi è tornato dimagrito e con tanta voglia di suonare. A Sanremo torna tra i Big con "Sai (Ci basta un sogno)" e "Senza ritegno", entrambi ricchi di suoni e parole. L'album che esce il 14 febbraio si chiama "Happy Mistake: "Un felicissimo errore", dice a Tgcom24. - Al Festival di Sanremo 2011 ha vinto tra i Giovani e vinto il Premio della critica poi il secondo posto all'Eurovision Song Contest. Sono passati due anni da allora eè tornato dimagrito e con tanta voglia di suonare. A Sanremo torna tra i Big con "" e "", entrambi ricchi di suoni e parole. L'album che esce il 14 febbraio si chiama ": "Un felicissimo errore", dice

Il punto di forza dell'album "Happy Mistake" è l'evoluzione artistica di Gualazzi che non si ferma all'etichetta jazz per spaziare in sonorità che rimandano all'America lontana anche più moderna ("Beautiful") ma anche alle passate atmosfere come in "L'amie d'un Italien (Rainbows)" in duetto con la cantautrice francese Camille. Atmosfere alla Motown, ed è questa una delle sorprese, in "Seventy Days Of Love". Insomma un lavoro assolutamente notevole artisticamente e maturo.



"Questo è sicuramente un progetto internazionale - spiega Raphael - anche se amo molto la musica italiana. Ho cercato in questo disco di avere quante più sfaccettature possibili e un approccio eclettico e multiforme. L'accordo con la Blue Note francese mi consentirà di esibirmi al Cafè de la Danse di Parigi il 28 marzo e poi partiremo per i paesi francofoni". Tra le sorprese del disco c'è "Beautiful". "L'ho scritta nel 2009 mentre mi trovavo a casa - ricorda - e strimpellavo una chitarra perché non c'era spazio per un pianoforte. Poi l'ho richiusa in un cassetto per riscoprirla il marzo scorso quando mi trovavo a Londra per lavorare all'album. In me è scattata l'esigenza di riprendere in mano la partitura e rielabolarla".



"Per il Sanremo Story canterò quella che reputo la canzone più bella degli ultimi dieci anni della musica italiana "Luce - Tramonti a Nord Est" di Elisa che verrà totalmente stravolta nell'arrangiamento in chiave jazz. Elisa è entusiasta di questa idea!". Happy Mistake Tour girerà l'Italia dal 6 aprile, aprendo proprio dalla regione di origine di Raphael, le Marche.

Andrea Conti