Fabi: "In tour condividiamo sorrisi e note"

foto Olycom Correlati "ECCO SONO QUI" 14:17 - "Questo tour è pieno di sorrisi, condivisione e si canta tanto con le chitarre". Parola di Niccolò Fabi che sbarca con "Ecco Tour" il 4 febbraio al Teatro dal Verme di Milano sold out così come è accaduto in altre città. Il segreto del successo? "La coesione di tutto il gruppo e la voglia di far musica proponendo uno spettacolo di qualità. Dobbiamo farlo visto che concorrenza c'è in giro (ride, ndr)", dice a Tgcom24 il cantautore. - "Questo tour è pieno di sorrisi, condivisione e si canta tanto con le chitarre". Parola diche sbarca con "" il 4 febbraio al Teatro dal Verme di Milano sold out così come è accaduto in altre città. Il segreto del successo? "La coesione di tutto il gruppo e la voglia di far musica proponendo uno spettacolo di qualità. Dobbiamo farlo visto che concorrenza c'è in giro (ride, ndr)", diceil cantautore.

"Ecco Tour" è iniziato il 12 gennaio e si snoderà lungo febbraio e marzo. Sold out nelle principali città italiane, l'apertura di una seconda data a Roma e l'aggiunta di nuove date a Vercelli (1 marzo) e Salerno (7 marzo).



Dunque questo tour rispecchia l'anima del collettivo del tuo album "Ecco"?

Certamente, sul palco ci sono tanti amici tra cui Roberto Angelini che apre il concerto. E' lo stile principale di tutto il tour a cui abbiamo lavorato con cura perché le cose devono essere fatte bene. Concentriamo tutto sullo spettacolo che è la nostra priorità. Quello che salta evidente ai fan, che ci sono già venuti a vedere, è la nostra coesione e questo è bellissimo.



E' un tour 2.0 perché ci sono tanti video backstage pubblicati in Rete. Come mai la scelta di documentare tutto?

Perez è il backliner del nostro tour e ha pensato di riprendere tutto quello che accade dietro le quinte prima e dopo il concerto. E' il punto di vista dei tecnici che sono parte integrante di tutto il meccanismo. Spesso ceniamo anche tardissimo quando smontiamo tutto, certo bene non fa e ci sono inevitabili controindicazioni (ride, ndr).



Qual è il momento più bello del live?

Direi quello finale. Chiudiamo con "Lasciarsi un giorno a Roma" che è del 1998 e da quindici anni si replica sempre il rituale del silenzio dopo tanta musica e il pubblico che si alza. Sono cambiate tante cose in questi anni e oggi sono sicuramente più orgoglioso e soddisfatto.



In passato non lo sei stato?

Ogni età ha il suo linguaggio artistico, di certo con il passare degli anni il linguaggio musicale migliora. Oggi a 35-40 anni mi sono messo sicuramente più "a fuoco".

Andrea Conti