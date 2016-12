Chris Martin, jogging tutto pelle e ossa

foto LaPresse Correlati FITNESS "MOZZAFIATO" 11:28 - L'attività fisica fa bene, ma l'eccesso può essere dannoso. E' successo a Chris Martin, sorpreso dai fotografi al termine di una sessione intensiva di jogging, che l'ha lasciato senza fiato. Il leader dei "Coldplay" (35 anni) ha sfoggiato un fisico asciutto, forse anche troppo. Insomma la Paltrow, vera guru ad Hollywood in fatto di benessere, dovrebbe prestare più attenzione alla salute del suo maritino. - L'attività fisica fa bene, ma l'eccesso può essere dannoso. E' successo a, sorpreso dai fotografi, che l'ha lasciato senza fiato. Il leader dei "Coldplay" (35 anni). Insomma la Paltrow, vera guru ad Hollywood in fatto di benessere, dovrebbe prestare più attenzione alla salute del suo maritino.

Non contento di aver corso per quasi cinque chilometri, Chris si è infilato in una palestra per altre due ore. La vita di marito e padre richiede un allenamento costante, ma qualche chiletto in più non gli farebbe di certo male.