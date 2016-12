Annalisa nel vortice dell'amore verso Sanremo

foto Ufficio stampa Correlati CLASSE E TALENTO 11:20 - Occhi vispi e sicura come non mai. Annalisa è pronta per presentare a Sanremo "Scintille" e "Non so ballare". "Finalmente canterò tutti i miei limiti e mi mostrerò come non ho mai fatto", dice a Tgcom24. "Ho letto qualche critica alle mie canzoni, qualcuno mi ha messo 3 e non l'ho capito il perché", spiega. Felice e innamorata come non mai la cantante rivela: "Ho messo amore sia nella musica che in quello che cantavo". - Occhi vispi e sicura come non mai.è pronta per presentare a Sanremo "" e". "Finalmente canterò tutti i miei limiti e mi mostrerò come non ho mai fatto",. "Ho letto qualche critica alle mie canzoni, qualcuno mi ha messo 3 e non l'ho capito il perché", spiega. Felice e innamorata come non mai la cantante rivela: "Ho messo amore sia nella musica che in quello che cantavo".

"Non so ballare" contiene undici brani in cui Annalisa svela finalmente aspetti inediti della sua musica. Sempre raffinata e mai scontata, la cantante con più forza e convinzione propone brani che spaziano dalle atmosfere jazz anni 40 ("Io tu e noi") ad quelle malinconiche di violoncello e pianoforte ("La prima volta"). Se "Scintille", uno dei due brani di Sanremo, è un tripudio di suoni e musica ("penso sia la canzone più bella che mi abbia scritto il mio autore Dario Faini"), "Tutta l'altra gente" (brano firmato da Annalisa stessa) è minimal con l'accompagnamento della chitarra classica. Uno dei migliori brani del disco è "Alice in Blu" dal sapore quasi folk. Insomma questo è l'album più completo e maturo della cantante.



Soddisfatta del risultato?

Moltissimo anche perché rappresenta veramente il mio percorso artistico. Per tre anni sono stata una fan del metal ma piano piano ho scoperto la forza del jazz, che secondo me è alla base della musica come il classico lo è per la danza. Ho imparato tantissimo ed è una scuola pazzesca.



I tuoi autori si sono scatenati per questo album, con chi hai avuto più feeling?

Mi sono portata dietro i miei "soliti" autori ma Ermal Meta della band rock La fame di Camilla è stata una vera e propria scoperta. Lui firma il secondo brano sanremese 'Non so ballare', che tra l'altro è il titolo del disco. Questa canzone mi rappresenta totalmente.



Perché?

Mette in luce i miei limiti che piano piano ho imparato ad accettare. Ci sono altre cose che so fare! Di sicuro ho tante cose dentro da dimostrare e da dare.



Sai anche amare?

Sono innamorata, lo ammetto, ed è proprio con amore che mi sono lanciata in questo progetto. Sono soddisfatta. Ho creduto molto in questo disco e anche tutti gli altri autori penso che abbiano dato il massimo delle loro potenzialità. Finalmente sento questo album totalmente mio.



"Spara amore mio" tratta di un tema importante e c'è anche la voce delle emergenze 911 americano, come mai?

Questa canzone tocca una tematica delicatissima come il tema delle violenze sulle donne. Quante volte nell'immaginario collettivo si è vista l'immagine del tradimento con lei che prende il fucile per sparare al compagno. E' una immagine ricorrente anche al cinema. Ma i casi di cronaca ci raccontano come, invece, accada spesso il contrario: è lui che qui spara lei.



Hai letto le critiche sui tuoi brani sanremesi? Cosa ne pensi?

Non si può piacere a tutti, ne sono consapevole. Però penso anche che bisogna avere delle fondamenta per criticare qualcuno. Ho letto che un giornalista ha messo 3 alle mie canzoni. Un numero è un numero mentre un giudizio è più articolato. Mi sembra eccessiva questa votazione ancor più perché non mi conosce artisticamente e non sa chi sono probabilmente.



Quale canzone canterai per la serata di Sanremo dedicata ai brani storici del Festival?

"Per Elisa". Ero terrorizzata all'idea ma devo dire che il risultato è molto buono. Sarò accompagnata sul palco ma naturalmente non posso dire chi.



Alessandra Amoroso? Ha portato molto bene ad Emma...

(Scoppia a ridere, ndr) No, non posso proprio dire niente.



Chi vincerà il Festival?

Punto su Elio e le Storie Tese oppure i Modà.



Non solo musica ma anche nuovo look per Annalisa che sarà vestita Bluemarine e ovviamente indosserà i tacchi. "Nel serale di Amici avevo il terrore degli scalini e di cadere, a Sanremo sarà lo stesso. Ma spero di entrare e uscire lateralmente".

Andrea Conti