Jovanotti: "Fotografo l'emozione"

25 ANNI DI CARRIERA 08:48 - Lorenzo Jovanotti lancia "Terra degli uomini", il secondo inedito tratto da "Backup", il best multiplatino uscito a novembre ai vertici delle classifiche di vendita. "So che quando suoneremo questa canzone sarà un momento pazzesco e voglio che la prima volta sia sotto un cielo di stelle, di fronte alla mia gente, a tutta la mia gente", scrive il cantautore su Facebook e poi confessa di aver fotografato un'emozione con questa canzone.

"So che quando suoneremo questa canzone sarà un momento pazzesco e voglio che la prima volta sia sotto un cielo di stelle, di fronte alla mia gente, a tutta la mia gente. - scrive il cantautore - L’abbiamo registrata in un unico take e la voce principale che si sente è il primo e unico passaggio di “nastro” in un pomeriggio a Cortona, nel mio studio, con Saturnino al basso, Riccardo alla chitarra e Frank al piano. Poi abbiamo provato a farla meglio, a cercare soluzioni di arrangiamento, ad aggiungere una batteria e dell’elettronica, perfino un’orchestra ma niente, quella cosa fatta di getto aveva una magia e credo che si senta. Terra degli uomini è una ballata per chitarra, pianoforte, basso e voce. Un pezzo 'nudo' registrato in una session che fotografa l’emozione strana di un attimo di vita, o di una vita intera, o forse della vita, quella che scorre, non lo so, non so mai cosa c'è dentro una canzone. Il titolo si ispira a un libro di Antoine de Saint’ Exupery, l’autore de “Il piccolo principe”, il racconto in prima persona dei suoi giorni nell’epoca mitica dell’aviazione. Un libro speciale di uno dei miei autori più amati".



"Terra degli uomini" sarà di chi vorrà fare un suo video e postarlo in Rete. La canzone infatti non avrà un solo video ufficiale, ma tanti, diversi street video che saranno raccolti nella pagina YouTube di Lorenzo. Tutti coloro che vorranno realizzare il proprio "street video" di "Terra degli uomini", con ogni mezzo esistente o da inventare, potranno avere uno spazio nella pagina YouTube ufficiale, che ha centinaia di migliaia di contatti giornalieri.