Lawrence: "Altro che diete! Amo la pasta"

08:20 - Jennifer Lawrence, candidata agli Oscar con "Il lato positivo", non è disposta a rinunciare ai piaceri della tavola e alle sue curve generose per assecondare i canoni estetici dello showbiz. "Per gli standard di Hollywood so di essere cicciottella, ma non voglio fare nessuna dieta. Preferisco restare in forma con la palestra - confessa a "Gioia" - Forse sono l'unica attrice su cui non circolano voci di anoressia".

D'altra parte il pubblico e la critica amano le sue curve così come sono. Fresca vincitrice dei Globes e dei SAG Award come miglior interprete femminile, Jennifer punta dritta all'Oscar 2013 con il suo ruolo nella commedia "Il lato positivo".



"Mangio carboidrati. Ci sono giornate in cui mangio pizza a colazione, pasta a pranzo e pizza a cena - svela a "Gioia" - Forse non dovrei essere così sincera... Mi hanno già fatto notare che non sono esile, che il mio sedere si vede e che dovrei essere più magra. Rispondo che non sono una ragazza lecca-lecca e che preferisco avere le gambe in forma, piuttosto che solo belle".



I piaceri della tavola, però, la giovane attrice li smaltisce in palestra. "Sono obbligata, altrimenti non potrei mangiare così. Faccio molto yoga e aerobica, corro come una pazza, tutto per evitare di stare a dieta e di sentirmi in colpa per quello che mangio - ammette - Non voglio fare nessuna dieta. E poi non posso lavorare a stomaco vuoto. Per gli standard di Hollywood so di essere cicciottella, forse sono l'unica attrice su cui non circolano voci di anoressia".