I Blue sono tornati e giocano alla "Roulette"

I Blue (Lee Ryan, Antony Costa, Duncan James e Simon Webbe) sono tornati più in forma che mai e, dopo aver lanciato il primo singolo "Hurt Lovers", dal primo febbraio pubblicano in digitale l'album "Roulette". Il disco arriva a 10 anni dall'ultimo di inediti "Guilty" e a 13 anni dalla loro formazione. La versione fisica di "Roulette" sarà pubblicata in Italia tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo.

I Blue sono una delle band britanniche più importanti degli ultimi dieci anni, con più di 20 milioni di album venduti nel mondo e con i 3 precedenti lavori in studio che hanno raggiunto più alta delle chart. La band ha suonato live in ogni angolo di mondo e anche con artisti come Sir Elton John e Stevie Wonder. Nel 2005 i Blue si sono presi una pausa per dedicarsi a progetti solisti, chi con album, chi nei musicals, chi in ruoli teatrali nel West End di Londra. Si è trattato di un viaggio di scoperta interiore ma nel 2009 Lee, Antony, Duncan e Simon hanno deciso di tornare a lavorare insieme, trovandosi a rappresentare il Regno Unito nell’edizione 2011 dell'Eurovision Song Contest.



Al termine della manifestazione hanno si sono riuniti in studio per la realizzazione del loro quarto album "Roulette", uscito in Germania la scorsa settimana. Il nuovo album è stato realizzato insieme al due volte vincitore di Grammy RedOne (Lady Gaga, Jennifer Lopez, Pitbull).