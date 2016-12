Dakota: "Guardate come sono cresciuta!"

foto Glamour Correlati PIU' SENSUALE 13:12 - A sette anni con "I Am Sam" ha stregato tutti per il colore dei suoi occhi e per il talento di attrice. Dakota Fanning è entrata di diritto nell'olimpo di Hollywood. Ma oggi quella bimba ha 19 anni, è cresciuta e non solo recita ma si occupa di moda. E proprio per il magazine Glamour si mostra elegante con un pizzico di sensualità. Dakota racconta cos'è successo quando è stata censurata una sua pubblicità in cui teneva un profumo tra le gambe... - A sette anni conha stregato tutti per il colore dei suoi occhi e per il talento di attriceè entrata di diritto nell'olimpo di Hollywood. Ma oggi quella bimba ha 19 anni, è cresciuta e non solo recita ma si occupa di moda. E proprio per il magazine Glamour si mostra elegante con un pizzico di sensualità. Dakota racconta cos'è successo quando è stata censurata una sua pubblicità in cui teneva un profumo tra le gambe...

Dakota ha spiegato quale è stata la sua reazione quando ha saputo che in Inghilterra nel 2011 (quando aveva 17 anni, ndr) in Inghilterra è stato ritirato il manifesto pubblicitario in cui teneva tra le gambe il profumo di Marc Jacobs. "Mi sono fidata di Marc quando abbiamo fatto quel servizio fotografico - spiega -. Ci è stato poi detto che si erano scatenate delle polemiche. Ci abbiamo riso su di gusto".