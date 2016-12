Weekend al cinema con Anne Hathaway

foto Ufficio stampa Correlati CAST STELLARE

Un weekend imperdibile al cinema con quattro film sfornati dalla fabbrica hollywoodiana. La grande attesa è tutta per "Les Miserables" il film-musical dell'anno che vede nel cast attori come Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway e Amanda Seyfried. E ancora il ritono al cinema di Arnold Schwarzenegger con "The last stand", una splendida Naomi Watts in "The Impossible" e Bruce Willis per "Looper".

LES MISERABLES - di Tom Hooper con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Samantha Barks, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter. La trama non è certo inedita: il forzato Jean Valjean fugge dalla sua prigione nella Francia del XIX secolo. Buono e generoso nell'animo si rifà una vita, fa fortuna come imprenditore, diventa perfino sindaco e dà rifugio alla fragile orfana Cosette. Ma dal passato lo insegue l'ombra dell'implacabile ispettore Javert che in lui ha riconosciuto il detenuto in fuga e vuole ad ogni costo ergersi a paladino della legge. Valjean andrà incontro al suo destino senza perdere l'onore. Piacerà anche in Italia? Molti lo definiscono già "imperdibile".



THE LAST STAND - di Jee-Won Kim con Arnold Schwarzenegger, Genesis Rodriguez, Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander, Harry Dean Stanton, Forest Whitaker, Peter Stormare. Ex funzionario della squadra narcotici di Los Angeles, lo sceriffo Ray Owens ha rimesso il mandato e si è rifugiato in un paesino al confine col Messico dove si e' preparato un buen retiro come difensore della legge e dell'ordine. Ma non ha previsto che il boss della droga Gabriel Cortes, dopo una spettacolare evasione dal trasporto dell'Fbi, passi proprio per la sua contea insieme a una feroce banda di tagliagole guidata dal gelido Burrell. Dapprima renitente ad aiutare il "federale" Joe Bannister, alla fine il vecchio sceriffo mostrera' i muscoli e dara' battaglia come solo lui sa fare.



THE IMPOSSIBLE - di Jaime Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura, Tom Holland. Per la coppia di sposini con tre figli composta da Henry e Maria, la vita sembra essere un paradiso e la vacanza sulle spiagge della Thailandia un autentico eden. Finche' la natura non si ribella, lo tsunami si scatena e tutto viene divorato dall'acqua e dal fango. I genitori vengono separati, i figli dispersi, per Henry e Maria comincia un'odissea terribile alla ricerca dei propri cari. Finirà bene in qualche modo, ma la ferita interiore rimarrà in entrambi.



LOOPER - di Ryan Johnson con Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Piper Perabo, Paul Dano, Jeff Daniels, Noah Segan. Nel futuro prossimo il teletrasporto e' possibile ma ancora illegale perché non gestito dallo stato. Proprio la sua gestione sul mercato nero permette ai malintenzionati di usare questo stratagemma per disfarsi di persone ingombranti senza lasciare traccia: basta spedirli nel passato dove un bounty killer assoldato a questo scopo (un "looper") si finisce senza ingombranti conseguenze penali per nessuno. Il sistema funziona finché non viene deciso, per evitare eventuali denunce, di sopprimere il looper del passato. A eseguire il contratto sarà il suo doppio futuribile ma l' incontro a distanza ravvicinata prende una piega inattesa.