Aperitivo in concerto con Method of Defiance

foto Ufficio stampa 11:30 - Nuovo appuntamento speciale per "Aperitivo in Concerto". Domenica 3 febbraio, alle 11, al teatro Manzoni di Milano sarà di scena un'eccezionale formazione che dell'improvvisazione musicale fa un uso radicalmente creativo: Method of Defiance, gruppo composto dal bassista Bill Laswell, dal tastierista Bernie Worrell e da un creatore di suoni e ritmi come il giapponese DJ Krush. Per il trio di tratta della prima e unica data italiana.

All'Africa e alla rilettura delle sue molteplici sfaccettature musicali espresse attraverso il jazz (e non solo), Bill Laswell ha dedicato non pochi momenti magici della sua arte di compositore, interprete, strumentista virtuoso e produttore.



Quest'anno fa ritorno al Teatro Manzoni con un trio di eccezionale impatto sonoro, con il quale rilegge l'eredità afrocentrica del soul e del funk alla luce di un'internazionalità manifestamente cosmopolita: se, infatti, il leggendario tastierista Bernie Worrell (esponente storico di gruppi come Parliament e Funkadelic) rappresenta l'ancoraggio alla grande tradizione afroamericana, la presenza di DJ Krush, padre dell'hip hop giapponese, si rapporta ai più contemporanei aspetti dell'ambient e del trip hop.



