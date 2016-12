"Cose cattive", l'horror di Luca Argentero

foto LaPresse Correlati SCOPRI IL CAST 14:02 - "Evil Thing - Cose Cattive" è già un piccolo caso cinematografico grazie ad una campagna virale di grande effetto. Il film, prodotto da Luca Argentero, racconta la storaia di quattro ragazzi, convocati in un paesino di montagna dopo aver vinto un concorso sul web, che premiava i post più sadici. Per la promozione del film è stato aperto un blog omonimo, in cui si invitavano gli utenti a condividere immagini cattive. - "" è già un piccolo caso cinematografico grazie ad. Il film, p, racconta la storaia di quattro ragazzi, convocati in un paesino di montagna dopo aver vinto un concorso sul web, che premiava i post più sadici.omonimo, in cui si invitavano gli utenti a

Un'incontro, quello tra campagne virali e film a basso budget, che sembra aver funzionato per "Evil Things - Cose cattivo". Prodotto da Luca Argentero e firmato da Simone Gandolfo, l'horror è costato appena 106.000 euro ed è stato girato interamente in inglese.



"Cose cattive" - vietato ai minori di 14 anni - racconta di quattro ragazzi che vincono un misterioso concorso lanciato da un blog che premia il post più cattivo. I giovani vincitori ricevono una e-mail con data e luogo per ritirare il loro premio. Arrivati in un paesino di montagna abitato da personaggi inquietanti, gli adolescenti si ritroveranno però in un perverso gioco al massacro, che li metterà l'uno contro l'altro.



Una sorta di Arcangelo Gabriele punisce i diversi concorrenti, in maniera proporzionale alle cattiverie postate sul blog. Tutto questo sotto l'occhio di una webcam, che trasmette in Rete l'orrore di quello che sta accadendo. Nel cast: Marta Gastini, Pietro Ragusa, Aaron Reg Moss e Jennifer Mischiati.