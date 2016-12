Silver: "Dopo X Factor ecco le mie Tre Gocce"

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO

DEBUTTO NEL TALENT 16:35 - Silver ha partecipato nel 2009 a "X Factor" poi ha deciso di fare "sul serio" e dedicarsi anima e corpo alla musica. Il cantante ha presentato alle selezioni di Sanremo Giovani di quest'anno "Tre Gocce" ma non è stato ammesso. Ora presenta a Tgcom24 il video del brano che si snoda tra sogno e ricordo.

Cos’è successo dopo la tua uscita da X Factor 2009?

X Factor ha segnato un passaggio importante nella mia vita: prima la musica era per me un’attività secondaria, un hobby che praticavo con la mia band, suonando nei locali tra Bergamo e Milano, ora è diventata il mio mestiere. Sono entrato a far parte del mondo professionistico, a contatto con quelle figure che prima erano molto lontane dalla mia quotidianità (produttori, arrangiatori, discografici), ma che diventano indispensabili se si vuole vivere di musica. Nel periodo successivo a X Factor si è via via strutturata quella che è la mia attuale équipe di lavoro con la quale abbiamo definito, progressivamente, la mia linea artistica realizzando, attraverso la scrittura, l'interpretazione e la sperimentazione, molteplici brani e provini. Inoltre, ho avuto modo di ampliare le mie esperienze "dal vivo", calcando palchi prestigiosi e vivendo momenti davvero indimenticabili, per ricordarne alcuni: il duetto con Morgan in live piano e voce, la serata per Haiti con Simona Ventura, il duetto con Alberto Fortis nella gremita Piazza della Loggia di Brescia, il concerto di capodanno in Piazza Maggiore a Bologna con 15mila persone.



Con chi sei rimasto in contatto tra gli ex compagni di X Factor?

Con Morgan, per esempio, dopo XFactor ci siamo incontrati in più di un occasione, semplicemente per fare due chiacchere o per qualche condivisione musicale. Un’altra volta avevo necessità di alcuni abiti per fare un servizio fotografico, l'ho chiamato, e quella sera abbiamo scelto insieme gli abiti più adatti, tra vestiti, giacche, camicie, cappelli, occhiali e accessori vari! Anche in quell’occasione si è rivelato essere dotato di grande generosità e l’ho apprezzato molto. Con Luca Tommassini ci si sente per salutarsi e talvolta è successo di incontrarsi in ambiti lavorativi. Con Marco Mengoni mi tengo in contatto telefonico e ci vediamo principalmente nel backstage ai concerti.



A quando risale il tuo "battesimo" musicale?

Nell'ottobre 2011, con l'uscita del mio primo singolo "Se mi freghi un respiro", ha avuto inizio la mia produzione discografica da solista, seguita qualche mese più tardi da "La terra trema", un pezzo al quale sono molto affezionato e che ho scritto cercando di interpretare le emozioni e lo stato d'animo di chi ha vissuto l'inferno del terremoto. Il brano è disponibile su tutti gli stores digitali e tutti i proventi delle vendite sono devoluti ad Emilia Lìvet (www.emilialivet.it), un'associazione no profit che io e il mio staff conosciamo direttamente e di cui condividiamo appieno i progetti a sostegno delle popolazioni Emiliane colpite dal sisma.



Com’è nato il brano "Tre Gocce"?

"Ogni persona cerca di associare qualcosa della sua vita ad un numero, nel tentativo di dare spiegazione razionale e logica a tutto quello che accade, ma non tutto è definibile ed identificabile. Così “Tre gocce” sono nello stesso tempo bene e male, liberazione e perdita; come un bambino che vive per la felicità del Natale, ogni uomo vive per realizzare i suoi sogni". E' frutto della mia collaborazione con Carlo Montanari, Paolo Battaglino e Umberto Gaudino, la stessa équipe con cui ho realizzato anche il mio primo singolo, "Se mi freghi un respiro". “Tre Gocce” inizialmente è stato concepita come una semplice ballad piano e voce e, in un secondo momento, in accordo con l'etichetta di produzione (Around the Music), si è pensato di arricchire il brano con un arrangiamento più articolato attraverso la collaborazione di Enrico “Kikko” Palmosi e Paolo Petrini.



Sei rimasto male per la tua esclusione da Sanremo Giovani?

La parola esclusione naturalmente non è quasi mai sinonimo di gioia. Da parte mia sono molto soddisfatto del brano, ma si sa che i posti disponibili sono solo 8 e siamo in tanti a concorrere, con altrettanti brani validi. Ad ogni modo, nella musica come in tutti gli altri ambiti, quando c'è passione verso ciò che si fa, ogni prova diventa un’esperienza importante, in tale ottica si vince su tutto e si va avanti persino con maggiore carica.



Per chi farai il tifo tra i Giovani di Sanremo di quest’anno?

Da qualche anno sono sempre molto curioso di sapere chi saranno gli Artisti Giovani in gara a Sanremo, sopratutto per ascoltare i brani scelti. Le canzoni quest’anno sono molto varie e diverse tra loro, vanno a toccare disparati mondi e stili musicali e di scrittura, sarà interessante capire quale riceverà più consensi. Da parte mia devo dire che sono particolarmente felice di vedere Antonio Maggio tra gli 8 in gara, e colgo l’occasione per fargli di nuovo, e pubblicamente, un grande in bocca al lupo in quanto, oltre ad avere un brano a mio parere molto forte, è anche un mio caro amico.



Hai un album in preparazione?

L'album è un obiettivo primario a cui stiamo lavorando già da un po' con grande entusiasmo. Abbiamo realizzato parecchi brani e altri sono in fase di lavorazione. Posso dire che sono davvero molto contento di come procede la collaborazione con la mia équipe, concretizzeremo a breve il nostro progetto che, sono certo, potrà portare alla luce e valorizzare i frutti di questo sempre più appassionante viaggio artistico.



