Rihanna perdona Brown: "Non farà più c...te"

foto Rolling Stone Correlati CARTOLINE DALLE BARBADOS

SEGNI SULLA PELLE

BROWN, RISSA PER UN PARCHEGGIO 09:15 - Un tira e molla durato anni quello tra Rihanna e il rapper Chris Brown, che i fan hanno vissuto in prima persona. Dalle notti di fuoco alle litigate violente, dai ritorni di fiamma alle botte. Su "Rolling Stone" Riri apre il suo cuore e ammette che il rapporto con il suo Chris si è trasformato ed è diventato più maturo: "Ora è diverso, ne abbiamo parlato. Non può permettersi di fare ancora c...te. ". - Un tira e molla durato anni quello tra, che i fan hanno vissuto in prima persona. Dalle notti di fuoco alle litigate violente,. Su" Riri apre il suo cuore e ammette che il rapporto con il suo Chris si è trasformato ed è diventato più maturo: "Ora è diverso, ne abbiamo parlato.. ".

Dopo una pausa di riflessione durata mesi, Rihanna ha accolto a braccia aperte il suo ex ed è pronta a costruire un futuro insieme a lui. "Volevo fargli sentire come ci si sente a perdermi - confessa la popstar, che poi aggiunge - Ma poi ho deciso che per me era molto più importante essere felice, senza stare a sentire l'opinione di nessuno.Voglio vivere nella verità e affrontare le critiche. Se è un errore è il mio errore ".



Di certo la relazione con Brown non è stata facile e i due sono finiti anche davanti al giudice, dopo che il rapper le ha messo le mani addosso. Ora, però, il rapporto è più matutro e i due sono pronti ad affrontare il futuro fianco a fianco: "Ora è diverso, ne abbiamo parlato. Non può permettersi di fare ancora c...te. Non posso dire se qualcos'altro andrà male ma sono abbastanza sicura che anche lui è disgustato di quello che ha fatto".