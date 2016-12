Max Gazzé: "Aprite la porta agli altri!"

foto Barbara Oizmud Correlati LA NUOVA CASA DI MAX 13:36 - La vita di Max Gazzè è ricca di nuove cose e progetti. Anzitutto ha firmato per la Virgin Music e il nuovo album "Sotto Casa" uscirà il 14 febbraio. A Sanremo il cantautore porta due brani: uno dà il titolo al disco e l'altro "I tuoi maledettissimi impegni" parla d'amore. "In Sotto Casa canto un uomo che bussa alla porta ma nessuno apre, è la chiusura dei tempi moderni", dice Max a Tgcom24. - La vita diè ricca di nuove cose e progetti. Anzitutto ha firmato per la Virgin Music e il nuovo album "" uscirà il 14 febbraio. A Sanremo il cantautore porta due brani: uno dà il titolo al disco e l'altro "" parla d'amore. "In Sotto Casa canto un uomo che bussa alla porta ma nessuno apre, è la chiusura dei tempi moderni", dice Max

"Sotto Casa" ha un ritmo rap con un fraseggio che entra subito in testa come un tormentone. Molto più pop e 'classico' il brano "I tuoi maledettissimi impegni", una dolce canzone d'amore. L'album conterrò anche altre otto canzoni: "E Tu Vai Via", "Buon Compleanno", "Atto Di Forza", "La Mia Libertà", "Il Nome Delle Stelle", "Con Chi Sarai Adesso", "Quel Cerino" e "L'amore Di Lilith".



E' la tua quarta volta al Festival, ti senti un veterano?

Ma scherziamo! Ho chiesto di partecipare a Sanremo Giovani ma non mi hanno voluto (ride, ndr).



Come mai hai deciso di partecipare quest'anno?

Sono stato stimolato da tante cose. Dalla voglia di presentare il disco ma anche dalla possibilità di presentare due brani. Mi sembra che ci sia la voglia quest'anno di mettere al centro le canzoni, proprio come accadava al Festival tantissimi anni fa.



In "I tuoi maledettissimi impegni" e "Sotto Casa" metti al centro la società e la frenesia, perché?

'Sotto Casa' è un appello alla condivisione, al dialogo, all'apertura verso l'altro. Lo sfondo è religioso ed è la speranza che nessuno si chiuda in se stesso nei propri dogmi. La porta è la metafora della resistenza tra credi religiosi diversi. 'I tuoi maledettissimi impegni', invece, parla d'amore ed è la voglia di ritagliarsi del tempo per l'amore in un mondo che fa di fretta.



Hai recitato in "Basilicata Coast To Coast" nel 2010 con ottima accoglienza dalla critica, ritenterai questa strada?

E' stato un film speciale quello per me, il cast e Rocco Papaleo che l'ha diretto. Comunque non escludo di tornare un giorno a recitare...



Parte a febbraio il lungo tour europeo: i primi concerti saranno a Berlino (il 26 febbraio), Bruxelles (il 27 febbraio), Londra (il 28 febbraio); in marzo, sarà poi a Parigi (2 marzo) e Barcellona (8 marzo) per proseguire il tour in Italia, con partenza il 14 dal Viper di Firenze.

Andrea Conti