Albertazzi: "Faccio giocare a scacchi i filosofi"

Un happening di tre giorni: due partite a scacchi le prime sere e la finale tra i vincitori la terza. Nulla di strano se a sfidarsi non fossero i grandi della filosofia interpretati da Giorgio Albertazzi. E' "I filosofi alle primarie", in scena al teatro San Babila di Milano dal primo al 3 febbraio. "E' una sfida molto divertente - spiega Albertazzi a Tgcom24 -, dove si affronta il pensiero e decide il pubblico come in una sfida televisiva".

Uno spettacolo-evento nato in collaborazione con il filosofo bolognese Carlo Monaco, un one-man show nel quale Albertazzi presta voce e corpo al pensiero di grandi come Protagora, Platone, Nietzsche e Ratzinger Il confronto avviene sulle mosse dei pezzi degli scacchi, che rappresentano i paradigmi generali delle due contrapposte concezioni filosofiche, degli alfieri (i valori ideali di riferimento), dei cavalli (le procedure metodologiche), delle torri (la capacità previsionale-profetica del futuro), della regina (il sommo bene o prima delle virtù) e del re (la natura del potere e della politica). Le partite sono tre: la prima Platone contro Protagora, la seconda Nietzsche contro Ratzinger e la terza la finale tra i due vincitori decretati dal pubblico nelle precedenti sfide.



"Sono ormai alcuni anni che portiamo in giro questo spettacolo, la gente si diverte molto perché si gode degli 'scontri' stimolanti e poi viene coinvolta in prima persona perché è il pubblico che decreta il vincitore, grazie a un applausometro".



Ma viene votato il pensiero o la sua interpretazione influisce?

No no, io mi mantengo neutrale. Ovviamente ho un filosofo che preferisco ma, anche se dicono che un po' si capisce, non parteggio.



Rendere divertente la filosofia potrebbe sembrare un obiettivo difficile da raggiungere...

Lo abbiamo scritto in modo tale da rendere la cosa non noiosa e accessibile a tutti. Non è un'esposizione scolastica del pensiero dei filosofi. È qualcosa che riguarda lo scontro e il confronto, in cui uno esaspera alcuni aspetti del proprio pensare e quindi lo rende teatrale. È di una leggerezza calviniana, che non è superficialità.



C'è qualche filosofo che fin qui sembra essere il preferito del pubblico od ogni sera i risultati cambiano?

Bisogna dire la verità, Protagora prevale quasi sempre. È l'inventore della democrazia, sofista, sorride... A Platone rimprovera di non sorridere mai. Insomma, fa molta presa sul pubblico. Però non si sa mai, magari adesso il clima è cambiato.



Se questo è uno spettacolo molto moderno, lei è reduce da una serata trionfale al Franco Parenti sul personaggio di Amleto...

Una serata davvero speciale arrivata al termine di tre giorni di lezione sul tema di Amleto come stato di coscienza. È stato entusiasmante. Difficile descrivere a parole. Qui non c'entra nemmeno la bravura, che si ferma al rapporto docente-discente. Qui c'è un momento coinvolgente che va oltre.



Ha riscontrato molto interesse nel pubblico giovane?

Mi aspettavo una decina di iscritti al mio stage e invece erano quaranta. E nel corso dello spettacolo sono arrivati molti ragazzi, prima, durante e dopo. Una serata importante, che segna un punto.

