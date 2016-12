Al Bano: "Spero ancora che Ylenia sia viva"

foto Olycom Correlati L'ATTO DEL RICORSO

FELICE CON ROMINA 10:52 - Da pochi giorni ha firmato in tribunale Al Bano non ha mai smesso di sperare. In una intervista a "Diva e Donna" il cantante pugliese assicura che è stato solo "un atto burocratico, che andava fatto anni fa, ho aspettato dieci anni e l'ho fatto solo parlando di morte presunta, ma la speranza non è morta". E dell'ex moglie - Da pochi giorni ha firmato in tribunale l'atto di morte presunta della figlia Ylenia , manon ha mai smesso di sperare. In una intervista a "Diva e Donna" il cantante pugliese assicura che è stato solo "un atto burocratico, che andava fatto anni fa, ho aspettato dieci anni e l'ho fatto solo parlando di morte presunta, ma la speranza non è morta". E dell'ex moglie Romina, che non ha perso l'occasione per attaccarlo , confessa: "Non ci parliamo più".

Ad Al Bano costa tantissimo questa dichiarazione sulla figlia sparita a New Orleans, negli Usa, il 31 dicembre del 1994 e di cui il corpo non è mai stato ritrovato: "Ho preso coscienza di quello che è successo, è l'unico modo che conosco per andare avanti". Non si è dato dunque per vinto e con questa intervista risponde quindi a distanza all'ex moglie Romina che ha contestato la sua decisione e ha chiesto di "continuare a cercare". "Con Romina non ci sentiamo quasi più - racconta - anche questi errori regala la vita. Ma sbaglia chi non vive fino in fondo l'amore che poi è fonte anche di gioie, come i figli". Mentre con Loredana Lecciso adesso i rapporti sono armoniosi: "La considero una grande e bella amica, abbiamo ricostruito una serenità intorno ai bambini, capita che ci ritroviamo anche insieme, in serenità".