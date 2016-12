Kidman: "Ho interpretato Grace col cuore"

foto Olycom Correlati STAR SUL SET A GENOVA

NICOLE COME GRACE 10:58 - Nicole Kidman entra nelle Olivier Dahan ha appena finito di girare, "Grace di Monaco". "Mi auguro che i suoi figli, Stéphanie soprattutto, - dice la star del cinema a Oggi - possano essere felici del modo in cui Grace Kelly è stata rappresentata. Dahan ha sempre detto che il suo film è finzione e non un documentario biografico". entra nelle polemiche legate al film che il registaha appena finito di girare, "". "Mi auguro che i suoi figli, Stéphanie soprattutto, - dice la star del cinema a Oggi - possano essere felici del modo in cui Grace Kelly è stata rappresentata. Dahan ha sempre detto che il suo film è finzione e non un documentario biografico".

"Grace Kelly era una donna meravigliosa e con il mio lavoro ho cercato di onorarla, di sentire il battito del suo cuore - spiega la Kidman -. Ma solo per quei sei mesi del 1962, su cui si concentra il film. Caroline e Alberto erano bambini, Stéphanie doveva ancora nascere". "E' stato davvero arduo scegliere come interpretarla - conclude l'attrice - perché Grace era una vera icona, ma allo stesso tempo una donna, una persona. Il film cerca di smitizzarla, per mostrarla soprattutto come essere umano. E dalle mie ricerche ho imparato ad amarla, perché ho scoperto in lei un’anima bellissima".