Musica Nuda... ma non troppo

foto Ufficio stampa 16:18 - Per festeggiare con il loro pubblico i primi 10 anni di sodalizio artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti hanno pensato di mettersi in ghingheri e di vestire a festa la Musica Nuda facendosi accompagnare, per la prima volta da un’intera orchestra. "Con questo disco 'Banda larga' vogliamo festeggiare i primi 10 anni - dicono i due musicisti -. E' senz'altro un cd diverso e molti potrebbero chiedere "dov'è, in questo disco, la Musica Nuda?". - Per festeggiare con il loro pubblico i primi 10 anni di sodalizio artistico,hanno pensato di mettersi in ghingheri e di vestire a festa lafacendosi accompagnare, per la prima volta da un’intera orchestra. "Con questo disco 'Banda larga' vogliamo festeggiare i primi 10 anni - dicono i due musicisti -. E' senz'altro un cd diverso e molti potrebbero chiedere "dov'è, in questo disco, la Musica Nuda?".

A dirigere l’ Orchestra da camera delle Marche e a lavorare agli arrangiamenti dell’album Daniele Di Gregorio, polistrumentista e collaboratore di Paolo Conte da molti anni. Ha rivestito la voce di Petra e il contrabbasso di Ferruccio lasciando però centrali i due strumenti.



"Il 10 gennaio 2003 ci siamo incontrati su un palco a Grottazzolina - dicono Petra Magoni e Ferruccio Spinetti - grazie all'invito del comune amico Roberto Piermartire e nasceva così il progetto Musica Nuda. Da quella fredda sera, in cui per la prima volta le nostre sei corde vibrarono insieme, sono passati 10 anni di impegno, passione, di fatica e divertimento e sono successe cose bellissime che non avremmo mai immaginato potessero accadere. In 10 anni abbiamo registrato 6 dischi, un Dvd, vinto importanti riconoscimenti ma soprattutto portato la nostra idea di musica in giro per l'Italia, la Francia e molti altri paesi del mondo grazie a centinaia, migliaia di concerti condivisi con chiunque avesse voglia di ascoltare".



"La nostra Musica Nuda è sempre qui, anche se sotto il vestito bello. - continuano - Sta nell'approccio, nella sincerità e anche nella controtendenza: di questi tempi produrre un disco come questo è uno sforzo notevole da molti punti di vista (artistico, economico, di tempo) che per noi vuole essere anche un messaggio di fiducia e di speranza, perchè nonostante i tempi bui c'è e ci sarà sempre bisogno della musica, e se non sono i musicisti stessi a crederci per primi e ad essere testimoni della sua importanza chi dovrebbe farlo?".



"Speriamo che queste canzoni vi emozinino così come emozionano noi,- concludono -le abbiamo scelte guidati dalla libertà e dall'istinto che da sempre contraddistinguono i nostri percorsi e sono state rivestite dall'orecchio attento del 'sarto arrangiatore' Daniele Di Gregorio che ha mantenuto centrali la voce e il contrabbasso. E' stato un incontro/confronto quello con Daniele che ci ha arricchito artisticamente ed umanamente e che proseguirà volentieri dal vivo quando sarà possibile".