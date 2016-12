I Litfiba rispolverano gli Anni 80

foto Ufficio stampa 11:38 - Parte mercoledì 30 gennaio, dall'Alcatraz di Milano, "Trilogia 1983-1989" dei Litfiba. Il live con cui Piero e Ghigo faranno rivivere sul palco il repertorio degli Anni 80 e il sound della "Trilogia del potere", dischi considerati pietre miliari nel panorama rock italiano ed europeo. Le quattro date milanesi (30 e 31 gennaio, 24 e 25 marzo) sono già sold out. - Parte mercoledì 30 gennaio, dall'di Milano, "" dei. Il live con cuifaranno rivivere sul palco il repertorio degli Anni 80 e il sound della "Trilogia del potere", dischi considerati pietre miliari nel panorama rock italiano ed europeo. Le quattro date milanesi (30 e 31 gennaio, 24 e 25 marzo) sono già sold out.

Ad aprile il live prosegue in tutta Italia: il 4 a Bologna (Estragon), il 6 a Padova (Gran Teatro Geox), il 10 a Fontaneto d'Agogna NO (Phenomenon), il 13 a Cortemaggiore PC (Fillmore), 17 a Napoli (Casa della Musica), 20 a Roma (Atlantico Live).



Piero Pelù e Ghigo Renzulli, insieme ai componenti storici della band Gianni Maroccolo al basso e Antonio Aiazzi alle tastiere, oltre alla new entry Luca Martelli alla batteria, daranno nuova vita ai brani di quel periodo di cui fanno parte dischi come "Desaparecido" (1985), "17 Re" (1986), "Litfiba3" (1988), oltre al conclusivo live "Pirata" (1989). I biglietti di "Trilogia 1983-1989" sono in vendita online su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali, info su www.fepgroup.it.