Julianne Moore: "Che fatica stare a dieta!"

LE STAR AI GOLDEN GLOBE 10:24 - E' una delle attrici più brave ed affascinanti di Hollywood. Julianne Moore confessa al magazine Sunday Times Style di essersi sottoposta ad una dieta ferrea per presentarsi in forma alla - E' una delle attrici più brave ed affascinanti di Hollywood.confessa al magazine Sunday Times Style di essersi sottoposta ad una dieta ferrea per presentarsi in forma alla cerimonia dei Golden Globe che si è tenuta il 13 gennaio scorso. "E' ingiusto - si è lamentata la star - l'evento cade proprio dopo le festività natalizie. E' stata dura smettere di mangiare e bere solo succhi e centrifughe".

Lo stilista e amico Tom Ford aveva disegnato per lei un raffinato abito nero e bianco molto aderente. Perciò l'unica soluzione per la Moore era quella di perder peso velocemente per smaltire i kg di troppo accumulati durante le festività.



Dopo una breve consulenza, la star del cinema ha deciso di intraprendere una cura disintossicante già provata da Beyoncé e Demi Moore: centrifughe e succhi a base di sciroppo d'acero, acqua limone e pepe di Caienna.