Chris Brown si mette in croce come Gesù

I guai continuano a inseguire Chris Brown che su Instagram si immola in croce, come un moderno Gesù. L'ultima bravata dell'(ex) di Rihanna risale a qualche sera fa, quando il rapper Frank Ocean lo avrebbe minacciato fuori dal suo studio di registrazione: "Questo è il mio studio, e questo è il mio parcheggio". Alla proposta di pace di Brown, la crew di Ocean avrebbe reagito con la violenza, scatenando la rissa.

Alla base della rissa tra Chris Brown e Frank Ocean sembra esserci la disputa per un parcheggio. A quanto riporta TMZ, l'ex di Riri avrebbe incrociato Ocean e la sua crew fuori dal suo studio di registrazione, dove stava incidendo alcuni pezzi con diversi artisti.



"Questo è il mio studio, e questo il mio parcheggio" avrebbe esordito Frank. A quel punto Chris si sarebbe avvicinato per calmare gli animi, provocando però la reazione violenta della security del rivale. I due gruppi se le sarebbero date di santa ragione e ad avere la peggio è stato Ocean, rimediando un taglio sul dito. All'arrivo della polizia Brown aveva già lasciato il luogo della rissa e per ora non è stata sporta nessuna denuncia.



Su Instagram, però, Breezy ha voluto professare la sua innocenza, ritraendosi come Cristo in croce: "Disegno come mi sento oggi. Concentratevi sul significato". Più chiaro di così non poteva essere.