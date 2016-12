Lollobrigida: "Sposata a mia insaputa con l'ex"

foto LaPresse Correlati UN AMORE SCANDALOSO 18:59 - Gina Lollobrigida ha denunciato Javier Rigau di 44 anni, suo ex fidanzato spagnolo. "Potrei essere stata truffata da Javier: - spiega l'attrice 85enne - una persona ignobile, che potrebbe avermi sposata per procura in Spagna a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte. Voglio fare luce su questa vicenda". ha denunciatodi 44 anni, suo ex fidanzato spagnolo. "Potrei essere stata truffata da Javier: - spiega l'attrice 85enne - una persona ignobile, che potrebbe avermi sposata per procura in Spagna a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte. Voglio fare luce su questa vicenda".

"Ho attraversato un periodo difficile - ha spiegato Gina - e pensavo che cambiando la mia vita sarei riuscita ad uscire dalla depressione, ma non gli avevo mai dato il mio consenso per sposarmi. Saranno avviate indagini internazionali perché voglio far luce su questa squallida vicenda e su tutte le persone che vi sono coinvolte".



L'attrice ha presentato una denuncia ai carabinieri nei confronti dell'uomo. Secondo la denuncia il 44enne spagnolo avrebbe sposato l'attrice "per procura" a Barcellona dopo aver ottenuto la procura dell'attrice relativa ad un altro documento.



Dopo alcune indagini, fatte assieme al suo manager Andrea Piazzolla, la Lollobrigida ha scoperto su Internet altre presunte truffe dell'uomo ad altre persone. L'attrice aveva avuto una relazione con il 44enne nel 2006.