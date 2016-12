Briguglia, in scena tra amori e... caso

Teatro Manzoni



A completare il cast, diretto da Piero Maccarinelli, ci sono Fabrizia Sacchi, Emanuele Salce e Sandro Mabellini. In questa versione della commedia il regista ha riscoperto la squisita tessitura drammaturgica di Marivaux nella versione e nell’adattamento di Giuseppe Manfridi per farne risaltare "tutta la sua inattuale contemporaneità" e raccontare le inquietudini, le tragicomiche ansie dell'essere innamorato, la paura del futuro, l'incertezza dell'essere amato, la comica e talora patetica posizione dell'amante rispetto all'amato e viceversa."Il teatro della Pergola voleva iniziare con una produzione - spiega Briguglia -. Maccarinelli ha avuto l'idea di mettere in piedi questo testo molto classico, che viene molto rappresentato, permette di fare un teatro di parola. Un classico ma molto moderno, adattissimo per un cast come il nostro, giovane e variegato. Arricchito dai costumi e dalle scenografie molto curate".I costumi sono quelli classici dell'epoca riletti con un gusto leggermente rivisitato. Antonia Liskova per esempio ha un vestito con spalline molto accentuate, in stile anni '80. Anche l'adattamento del testo vive questo palleggio tra passato e presente. La situazione è sempre divertente ma il testo originale avverte un pochino il peso degli anni, quindi abbiamo deciso per un taglio diverso.Si, in effetti la gente è abituata a vedermi soprattutto in lavori di grande impegno sui temi civili o sulla mafia. In realtà io ho un'indole scanzonata e leggera tanto che mi sono molto divertito a fare "Basilicata Coast To Coast". È molto divertente per un attore potersi muovere tra un mondo e l'altro. Anzi, ben venga. Per questo sono molto contento dell'occasione di questo testo.