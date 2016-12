"Justin Bieber mi ha picchiata"

foto LaPresse Correlati CHE LATO B!

RE DEL POP 11:04 - Gli amici di Selena Gomez assicurano che l'attrice abbia dato il benservito a Justin Bieber perché era stanca delle continue ragazzate. E l'ultima denuncia, quella che una guardia del corpo ha presentato alla polizia, sembra darle ragione. Perché l'addetta alla sicurezza ha raccontato di essere stata aggredita dall'idolo delle teenager. Un nuovo scandalo dunque, che non aiuterà a riconquistare l'ormai ex fidanzata. - Gli amici diassicurano che l'attrice abbia dato il benservito aperché era stanca delle continue ragazzate. E l'ultima denuncia, quella che unaha presentato alla polizia, sembra darle ragione. Perché l'addetta alla sicurezza ha raccontato di essere statadall'idolo delle teenager. Un nuovo scandalo dunque, che non aiuterà a riconquistare l'ormai ex fidanzata.

Secondo il sito di gossip Tmz, infatti, Justin avrebbe picchiato una donna, in Canada. La vittima ha raccontato che il cantante 19enne le ha sparato una munizione in gomma mentre giocava con i suoi fratellini e che dopo le lamentele Justin la avrebbe aggredita. E se la polizia adesso indaga sull'accaduto, Bieber tace. Forse perché non vuole alimentari altri gossip, o forse perché sta aspettando il momento giusto per raccontare la sua verità.