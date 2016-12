Cyrus: "Il mio Liam? Un maritino hot"

foto Cosmopolitan Correlati TRASFORMAZIONE SEXY

Fisico da far perdere la testa e sguardo intrigante. Miley Cyrus sulla copertina di "Cosmopolian" seduce con un tailleur bianco sbottonato con niente sotto, che mette in mostra il suo generoso décolleté. Tanta grazia, però, è riservata al "maritino hot" Liam Hemsworth: "Liam non può essere addomesticato, ma sono molto fiduciosa in questo rapporto. Ho accanto a me il ragazzo più sexy sulla faccia della Terra".

"L'altro giorno ho acceso il riscaldamento della piscina e c'era molto vapore. Lui è uscito, si è tolto i vestiti e si è tuffato in piscina - ha confessato la cantante a "Cosmopolitan" - Mi sono sentita svenire; il ragazzo più sexy del mia vita nel vapore della piscina. Come in un servizio fotografico di Playboy".



Un rapporto travolgente e passionale, che potrebbe presto coronarsi davanti all'altare. Liam e Miley si sono infatti fidanzati ufficialmente, anche se non hanno mai parlato di nozze. Per la Cyrus, però, è già il suo "maritino": "Ho fotografato Liam in piscina e l'ho messo come sfondo del telefonino. Quando la mia amica l'ha visto ha esclamato E questo chi è? E' così sexy. Le ho risposto E' il mio maritino!"