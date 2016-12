Jon Bon Jovi: "Siamo cambiati in trent'anni"

foto Splash News Correlati E' SEMPRE ROCK 10:52 - Jon Bon Jovi ha fatto tappa a Milano per il tour promozionale del nuovo album "What about now", in uscita in Italia il 26 marzo. "In trent'anni di carriera siamo sicuramente cambiati e di sicuro a vent'anni si facevano cose diverse rispetto ad ora che ne abbiamo cinquanta", confessa il cantante che con la sua band tornerà nel capoluogo lombardo per l'unica tappa italiana del Bon Jovi Because We Can - The tour allo Stadio San Siro il 29 giugno. ha fatto tappa a Milano per il tour promozionale del nuovo album "", in uscita in Italia il 26 marzo. "In trent'anni di carriera siamo sicuramente cambiati e di sicuro a vent'anni si facevano cose diverse rispetto ad ora che ne abbiamo cinquanta", confessa il cantante che con la sua band tornerà nel capoluogo lombardo per l'unica tappa italiana delallo Stadio San Siro il 29 giugno.

"Oggi raccontiamo le cose con ottimismo - continua - e anche di fronte alla disillusione davanti alla politica cerchiamo di far passare il messaggio che la responsabilità del nostro futuro non è solo di chi ci governa, ma anche della gente che deve partecipare in prima persona alla vita di un Paese".



Grande attesa per il concerto di giugno in Italia: "Lo scorso anno ad Udine è stato incredibile e a Milano sarà ancora meglio. La produzione dei concerti nei palazzetti sarà diversa da quella pensata per gli stadi e anche se siamo attenti a non esagerare con la tecnologia, perché la protagonista è sempre la musica, avremo anche contenuti ispirati al Cirque du Soleil e alle autobomili degli anni Sessanta".