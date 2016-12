Argo trionfa ai "SAG Awards" e punta all'Oscar

foto Ap/Lapresse Correlati AFFLECK, PREMIO DELLA CRITICA

TUTTI I VINCITORI 10:13 - Snobbato dagli Oscar, che lo ha escluso dalla cinquina dei registi, Ben Affleck sta dando filo da torcere al super-favorito "Lincoln" di Steven Spielberg in tutti i premi che anticipano gli Academy. Dopo aver trionfato ai Golden Globe e PGA Awards (riconoscimenti per la produzione), "Argo" ha convinto anche la critica dei "SAG Awards" (i premi del sindacato degli attori), ottenendo la statuetta nella categoria miglior cast. - Snobbato dagli Oscar, che lo ha escluso dalla cinquina dei registi," di Steven Spielberg in tutti i premi che anticipano gli Academy. Dopo aver trionfato ai Golden Globe e PGA Awards (riconoscimenti per la produzione), "" ha convinto anche la critica dei "" (i premi del sindacato degli attori), ottenendo la statuetta nella categoria

Entrato in punta di piedi nella corsa agli Oscar l'outsider "Argo" sta riservando non poche sorprese e Spielberg farebbe bene a stare in guardia. L'ingente apparato produttivo del kollosal sul Presidente Linclon sembra quindi stia avendo la peggio, almeno nei premi che anticipano la notte degli Academy.



Nonostante Daniel Day-Lewis e Tommy Lee Jones abbiano incassato il consenso dei SAG Awards (miglior attore protagonista e non protagonista), sono stati gli interpreti di "Argo" a risultare più convincenti, aggiudicandosi il riconoscimento come "miglior cast".



Sul versante femminile confermati invece i giudizi dei Globes: Jennifer Lawrence ("Silver Linings Playbook") come miglior attrice protagonista e Anne Hathaway ("Les Misérables") come miglior non protagonista.