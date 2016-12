Kutcher: "Sono finito in ospedale per Jobs"

foto Ansa Correlati SUL RED CARPET DEL SUNDANCE 12:51 - Ashton Kutcher si è presentato in gran forma al Sundance Film Festival per presentare "Jobs". "Ero terrorizzato all'idea di impersonarlo", ha detto, ammettendo di aver anche avuto problemi di salute per adeguarsi alla forma fisica del fondatore di Apple. Kutcher è stato costretto a sottoporsi a una dieta ferrea, che gli è costata un ricovero in ospedale. si è presentato in gran forma alper presentare "". "Ero terrorizzato all'idea di impersonarlo", ha detto, ammettendo di aver anche avuto problemi di salute per adeguarsi alla forma fisica del fondatore di Apple. Kutcher è stato costretto a sottoporsi a una dieta ferrea, che gli è costata un ricovero in ospedale.

Kutcher, che tra l'altro ha detto di considerare Jobs un eroe, per prepararsi al ruolo ha guardato centinaia di ore di filmati, ha ascoltato decine di suoi discorsi e interviste oltre a parlare con gli amici del genio californiano, morto nel 2011 a causa di un tumore al pancreas.